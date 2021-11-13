قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إننا وصلنا إلى 80 مليار دولار كقيمة تمويل الدول المتقدمة للدول النامية من أجل التكيف المناخي، مشيرة إلى أن تلك الدول سوف تفي بتعهداتها خلال عامين من أجل الوصول إلى 100 مليار دولار".

وأضافت فؤاد، من جلاسكو عبر منصة "زوم" مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد" مساء اليوم السبت، أنه: "أُجريت مفاوضات في قمة تغير المناخ بجلاسكو من أجل الحصول على تمويل من الدول المتقدمة لموضوعات التكيف المناخي".

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على هدف عالمي للتكيف مع تغيرات المناخ؛ ومازالت المناقشات مستمرة في قمة المناخ بجلاسكو، حيث اتفقنا على تواجد توازن لتوفير التمويل المخصص للتكيف المناخي ومضاعفة التمويل الذي تقدمه الدول المتقدمة للدول النامية في مجال التكيف المناخي، والاتفاق على هدف محدد ورقمي خلال 3 سنوات بشأن التكيف المناخي، مبينة في الوقت ذاته أنه تم الاتفاق بين أمريكا والصين لتخفيض الانبعاثات.

ولفتت إلى أن مؤتمر المناخ القادم في مصر سيناقش حجم الخسائر والأضرار وتعويضها للدول النامية.