النني: الأهداف مع منتخب مصر غالية ولها طعم تاني

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أعرب محمد النني، لاعب المنتخب الوطني وأرسنال الإنجليزي، عن سعادته بالهدف الذي سجله مع الفراعنة خلال التعادل 2-2 أمام أنجولا، مؤكدًا أنه هدفًا غاليًا للغاية ولهم طعم آخر.

ونجح النني في تسجيل هدفًا خلال تعادل منتخبنا الوطني مع أنجولا وحسم التأهل للمرحلة الفاصلة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ونشر النني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو أثناء تسجيله للهدف الأول للمنتخب الوطني من صناعة محمد صلاح، نجم ليفربول، معلقًا عليه:" الأهداف مع منتخب مصر دائمًا غالية ولها طعم تاني".

وأضاف:" الحمد لله على التأهل وشكرًا لزمايلي والجهاز الفني، وجاهزين للمرحلة إللي جاية إن شاء الله".

ويلتقي منتخبنا الوطني مع الجابون في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، الثلاثاء المقبل.