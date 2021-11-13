إنهاء 85% من مشروع تطوير خط القاهرة- الإسكندرية للسكة الحديد

• وزير النقل يعلن دخول برج إشارات بنها الخدمة بعد تطويره



أعلن وزير النقل كامل الوزير، دخول برج إشارات بنها والمسافة الأوتوماتيكية بين بنها وقويسنا، وبنها وسندنهور، في الخدمة، ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة الإسكندرية، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS) الذي يحقق أعلى معدلات الأمان.

وقال الوزير، إنه بدخول تلك المنطقة في الخدمة بعد تطويرها يصبح لدينا 178 كيلومترًا في الخدمة من إجمالي 208 كيلومترات، هي مسافة مشروع تطوير خط سكة حديد القاهرة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تستهدف زيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث.

وأوضح الوزير، أن المشروع يتكون من 19 برجًا رئيسًا و15 برجًا ثانويًا و80 مزلقانًا، لافتًا إلى أنه تم حتى الآن دخول 15 برجًا رئيسا الخدمة وهم ( قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – إيتاي البارود – دمنهور – أبوحمص – طوخ – سندنهور - كفر الدوار – قها-قليوب - سيدي جابر-شبرا – التوضيب - بنها)، و13 برجًا ثانويًا و69 مزلقانًا، لافتا إلى أن برج إشارات بنها يتحكم في 78 سيمافور ضوئي و70 موتور تحويلة.

ولفت الوزير، إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي الكهربي القديم بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، موضحًا أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

وذكر وزير النقل أن هيئة السكك الحديدية تنفذ مخططًا لمشروعات تحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بإجمالي أطوال 1900كم بتكلفة 50 مليار جنيه، لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط شبكة السكك الحديدية، ومن المقرر إنهاء المشروع بنهاية ديسمبر 2021.