جمال العدل يروي تفاصيل أزمة مسلسل «سجن النسا» بسبب مشهد هزيمة الزمالك: مشيت مدير الإنتاج

روى المنتج جمال العدل، تفاصيل أزمة شهدها مسلسل سجن النسا بسبب عن مشهد لهزيمة نادي الزمالك.

وقال خلال لقائه ببرنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على شاشة "dmc"، مساء الجمعة: "النص كان بيقول إن البطل (أحمد داود) اتفرج على ماتش فزعل جدًا بعد كده قتل حماه".

وأضاف: "جابوا ماتش للزمالك مغلوب فيه.. طاب ما فيه 100 ماتش للأهلي مغلوب فيه".

وأشار إلى أنّ قرر الاستغناء عن خدمات مدير الإنتاج على إثر هذه الواقعة، وقال: "مشيته علشان مكنش بيفهم.. لكن مش علشان أنا زملكاوي".

ولفت إلى أنّه يدعم نادي الزمالك بأي أموال، لكنّه أوضح في الوقت نفسه أنّه دعَّم الكثير من الصفقات بينهم نجم الزمالك السابق عمرو زكي.