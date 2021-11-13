 مجموعة موانئ أبوظبي تسجل زيادة 22% في الإيرادات - بوابة الشروق
الأحد 14 نوفمبر 2021 12:36 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار نادي الزمالك بشأن شكوى جمهور الأهلي ومعلق مباراة القمة؟

النتـائـج تصويت

مجموعة موانئ أبوظبي تسجل زيادة 22% في الإيرادات

د ب ا
نشر في: السبت 13 نوفمبر 2021 - 11:00 م | آخر تحديث: السبت 13 نوفمبر 2021 - 11:00 م

سجلت مجموعة "موانئ أبوظبي" الإماراتية، زيادة بنسبة 22%، في إيراداتها، في تسعة أشهر، بسبب زيادة حجم البضائع.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم عن الشركة قولها أن أحجام البضائع العامة ارتفعت بنسبة 68%، لتصل إلى 37 مليون طن متري، في الأشهر التسعة، حتى أيلول/سبتمبر الماضي "مما يعكس الانتعاش العالمي الواسع من تداعيات جائحة كوفيد-19، على الرغم من استمرار بعض مشكلات سلسلة التوريد"..

وارتفعت الإيرادات إلى 8ر2 مليار درهم(3ر762 مليون دولار) من 3ر2 مليار درهم، بينما سجلت الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد، زيادة 7%، لتصل إلى 16ر1 مليار درهم.

وتشير التقديرات إلى أن مجموعة "موانئ أبوظبي" التي تأسست في عام 2006، تساهم في 6ر13% من النمو الاقتصادي، غير النفطي، في أبوظبي، طبقا للموقع الرسمي للشركة.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك