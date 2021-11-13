مجموعة موانئ أبوظبي تسجل زيادة 22% في الإيرادات

سجلت مجموعة "موانئ أبوظبي" الإماراتية، زيادة بنسبة 22%، في إيراداتها، في تسعة أشهر، بسبب زيادة حجم البضائع.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم عن الشركة قولها أن أحجام البضائع العامة ارتفعت بنسبة 68%، لتصل إلى 37 مليون طن متري، في الأشهر التسعة، حتى أيلول/سبتمبر الماضي "مما يعكس الانتعاش العالمي الواسع من تداعيات جائحة كوفيد-19، على الرغم من استمرار بعض مشكلات سلسلة التوريد"..

وارتفعت الإيرادات إلى 8ر2 مليار درهم(3ر762 مليون دولار) من 3ر2 مليار درهم، بينما سجلت الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد، زيادة 7%، لتصل إلى 16ر1 مليار درهم.

وتشير التقديرات إلى أن مجموعة "موانئ أبوظبي" التي تأسست في عام 2006، تساهم في 6ر13% من النمو الاقتصادي، غير النفطي، في أبوظبي، طبقا للموقع الرسمي للشركة.