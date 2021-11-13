جميلة عوض تنفي اقتباس مشهد الشراب في فيلم عروستي من عمل أجنبي

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كشفت الفنانة جميلة عوض، كواليس الفيلم الرومانسي الكوميدي "عروستي"، معبرة عن سعادتها بالعمل مع الفنان أحمد حاتم.

وقالت جميلة خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت" على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أنّ الفيلم ليس فيه جواز صالونات كما يعتقد البعض، موضحة أنها تلقت أسئلة كثيرة حول احتواء الفيلم على هذه الظاهرة.

وأضافت أن أحداث الفيلم تدور حول لعبة، وهي تحب اللعب بدرجة كبيرة وهذا سبب نجاحها في تجسيد الشخصية، وأشارت إلى أن الادعاء بتقليد مشهد الشراب من عمل أجنبي ليس صحيحا لأن المشهدين مختلفان، وعقّبت: "مش اقتباس".

وذكرت جميلة أنها ما زالت تحلم بعمل نوع فني مماثل لفكرة رواية «ترويض النمرة» أو «كاثرين الشرسة» لشكسبير.

وأوضحت أن فكرة المسرح بحاجة إلى تفرغ تام وعندما تقرر دخول المسرح ستتخلى عن أي أعمال أخرى.

وردا على سؤال "نفسك تمثلي حاجة باللغة العربية الفصحى"، قالت جميلة عوض: "أجل يا سيدتي"، مؤكدة أنها تحب الروايات التاريخية والأسطورية، وتعشق الخيل.