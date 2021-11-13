أحمد السقا نافيًّا تدهور علاقته مع أمير كرارة: القصة دي مقفولة

أكد الفنان أحمد السقا، أنّ مسلسل نسل الأغراب لم يفشل، معتبرًا أنّ إثارته للجدل تعني نجاح العمل.

وخلال لقائه ببرنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الجمعة، ردّ عما تردّد عن تدهور علاقته مع الفنان أمير كرارة بسبب المسلسل قائلا: "لم تحدث أي خلافات بينا ومحدش هيعرف يوقع بيني أنا وأمير ودي قصة مقفولة".

وأضاف أنّ علاقة قديمة تجمعه بأمير كرارة لكن تطورت العلاقة للمستوى الأسرى بعد فيلم هروب اضطراري وتحولت إلى صداقة بيوت.

كما نفى السقا، وجود خلافات بينه وبين الفنان خالد النبوي بسبب ترتيب الأسماء في كتابة اسم ابطال فيلم "الديلر"، مؤكدا أنه لم يعرف سبب عدم كتابة خالد النبوي اسمه في التتر ولكنه يعتقد أن هذه الخطوة لها علاقة بالإنتاج.