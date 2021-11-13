المنتخب الإيطالي يفقد جهود 3 لاعبين قبل المباراة الحاسمة أمام إيرلندا الشمالية

تعرض المنتخب الإيطالي لضربة موجعة بخروج ثلاثة لاعبين من قائمة الفريق التي اختارها المدير الفني الفني روبرتو مانشيني، في الوقت الذي يسعى فيه الفريق لحسم تأهله للمونديال الذي يقام في قطر العام المقبل عندما يواجه منتخب إيرلندا الشمالية يوم الاثنين المقبل.

وذكر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ، اليوم السب، أن الثلاثي أليساندرو باستوني وكريستيانو بيراجي، وديفيد كاللابريا، سيغيبون عن المباراة التي ستقام في بلفاست، وقام مانشيني بضم ديفيد زاباكوستا لاعب أتالانتا للفريق.

وذكرت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت"أن كالابريا يعاني من مشاكل عضلية، فيما يعاني باستوني، الذي غاب عن المباراة التي تعادل فيها المنتخب الإيطالي مع نظيره السويسري 1/1 أمس الجمعة، من إصابة في الفخذ. فيما عاد بيراجي للبلاد لأسباب شخصية.

ويتصدر المنتخب الإيطالي المجموعة الثالثة بفارق الأهداف أمام المنتخب السويسري، الذي يستضيف بلغاريا في الجولة الأخيرة.

وسجل المنتخب الإيطالي 13 هدفا وتلقى هدفين فقط حتى الآن، بينما سجل المنتخب السويسري 11 هدفا وتلقى هدفين، ومازال بإمكانه التأهل مباشرة للبطولة التي تقام في قطر العام المقبل.

أيا كان المنتخب الذي سينهي التصفيات في المركز الثاني بالمجموعة سيلعب في الملحق الأوروبي.

وفشل المنتخب الإيطالي في التأهل لكأس العالم 2018 بعدما فشل في عبور الملحق الأوروبي، ولكنه استعاد مستواه تحت قيادة مانشيني وتوج ببطولة أمم أوروبا (يورو 2020) التي أقيمت في تموز/يوليو الماضي.