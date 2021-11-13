كوفاكس تخصص جرعات إضافية للقاحات كورونا لكوريا الشمالية

خصصت مبادرة "كوفاكس"، التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية لتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بشكل عادل في جميع أنحاء العالم، 100 ألف جرعة إضافية من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا لكوريا الشمالية، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت.

وذكرت "إذاعة آسيا الحرة" اليوم أن الدفعة الأخيرة، تضاف إلى 1.9 مليون جرعة سابقة من لقاح "أسترازينيكا"، الذي خصصته كوفاكس لكوريا الشمالية.

والمجموع الكلي، يكفي لتطعيم أكثر من مليون شخص.

وأكد متحدث باسم التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي"، هذا الرقم الذي أوردته "إذاعة آسيا الحرة"، قائلا إنه يجري حوارا مع بيونج يانج لتقديم دعم، غير أن المسؤول لم يكشف عن تفاصيل حول موعد ولا طريقة إرسال الجرعات الإضافية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد ذكرت أمس الجمعة أن كوريا الشمالية واريتريا، هما الدولتان الوحيدتان، في العالم، اللتين لم تبدآن بعد التطعيم ضد فيروس كورونا.