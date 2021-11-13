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وجه البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني تحذير لكل اللاعبين مؤكدًا أنه لا يوجد لاعب يضمن مكانه في قائمة المنتخب الوطني.

وقاد كيروش الفراعنة للتأهل للمرحلة النهائية للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بعد تصدر مجموعته بالتعادل مع أنجولا 2-2 في مباراة الجولة الخامسة وقبل الجولة الختامية.

وقال كيروش في تصريحات لقناة أون سبورت :" لا يوجد لاعب لديه رصيد يضمن له التواجد في المنتخب .. ارتداء شعار مصر شرف وحلم كبير لأي لاعب وعلى الجميع السعي نحوه".

وأضاف :" منتخب مصر ليس غرفة مغلقة بلا أبواب أو شبابيك .. باب المنتخب مفتوح للجميع والكل لديه الفرصة في الالتحاق بالمنتخب".

وحول منحه الفرصة لعمر مرموش في مباراتي ليبيا ومروان حمدي في مباراة أنجولا قال كيروش :" عملي هو البحث عن اللاعبين الموهوبين ومنحهم الفرصة للأنضمام للمنتخب وتطويرهم وهو الأمر الذي سيعود بالنفع على منتخب مصر في النهاية".