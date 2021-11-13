اعتقال 5 أشخاص بعد مظاهرات ضد إغلاق جديد لمواجهة كورونا في هولندا

ذكرت وكالة الأنباء الهولندية "إيه.إن.بي" في تقرير لها أنه تم اعتقال خمسة متظاهرين على الأقل، في لاهاي، بعد أن تحولت مظاهرة ضد قيود مواجهة فيروس كورونا، إلى أعمال عنف، في ساعة متأخرة ليلة الجمعة.

ويواجه المتظاهرون اتهامات بإلقاء حجارة وألعاب نارية على رجال شرطة وبتجاهل تعليمات الشرطة، خلال المظاهرة، التي تم تفريقها، في نهاية المطاف، من جانب رجال الشرطة، باستخدام مدافع المياه.

وبدأت المظاهرات، بعد وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء، مارك روته، عن سلسلة من القيود الجديدة، المقرر أن تستمر ثلاثة أسابيع، بهدف المساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا، الآخذ في التزايد في هولندا.

ويقول مسؤولون أن هناك حاجة لفرض قيود على التجمعات العامة والحركة في الأماكن المفتوحة، بسبب زيادة حالات الإصابة، نظرا لأن نظام الرعاية الصحية يواجه أعباء تفوق طاقته .

واعتبارا من اليوم السبت، يتعين إغلاق المطاعم والمتاجر الكبرى، بحلول الساعة الثامنة مساء. ويسمح بفتح المتاجر الأخرى، فقط حتى الساعة السادسة مساء. وطلب من الأشخاص الحفاظ على تباعد مسافة 5ر1 متر من بعضهم البعض، للحد من انتشار الفيروس كما يجب إقامة الأحداث الرياضية، بدون جمهور .

كانت البلاد قد بدأت فقط تخفيف قيود مواجهة فيروس كورونا في أيلول/سبتمبر الماضي.