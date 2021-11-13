 تيباس: فاتي أفضل من مبابي - بوابة الشروق
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تيباس: فاتي أفضل من مبابي

محمد ثابت
نشر في: السبت 13 نوفمبر 2021 - 3:18 م | آخر تحديث: السبت 13 نوفمبر 2021 - 3:18 م

يرى خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، أن أنسو فاتي، نجم برشلونة، أفضل من كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان.

ونقلت صحيفة «سبورت» الكتالونية، تصريحات تيباس:" نحب دائمًا إعطاء الكثير من القيمة لما لدينا خارج إسبانيا".

وأضاف:" لدينا أنسو فاتي، أشعر بالأسف على إصابته، لكن فور عودته مجددًا أثبت أنه أفضل من كيليان مبابي".

ارتبط اسم الفرنسي الشاب كيليان مبابي بالانتقال لليجا من خلال بوابة ريال مدريد، فور انتهاء تعاقده الحالي مع باريس سان جيرمان، بحلول صيف 2022، بينما يقدم فاتي مستويات رائعة فور عودته من الإصابة رفقة برشلونة.


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