تيباس: فاتي أفضل من مبابي

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يرى خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، أن أنسو فاتي، نجم برشلونة، أفضل من كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان.

ونقلت صحيفة «سبورت» الكتالونية، تصريحات تيباس:" نحب دائمًا إعطاء الكثير من القيمة لما لدينا خارج إسبانيا".

وأضاف:" لدينا أنسو فاتي، أشعر بالأسف على إصابته، لكن فور عودته مجددًا أثبت أنه أفضل من كيليان مبابي".

ارتبط اسم الفرنسي الشاب كيليان مبابي بالانتقال لليجا من خلال بوابة ريال مدريد، فور انتهاء تعاقده الحالي مع باريس سان جيرمان، بحلول صيف 2022، بينما يقدم فاتي مستويات رائعة فور عودته من الإصابة رفقة برشلونة.