بايدن: الوضع على الحدود البولندية البيلاروسية مصدر قلق كبير

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن قلق بلاده من الوضع على الحدود البولندية البيلاروسية، حيث يحاول آلاف المهاجرين دخول الاتحاد الأوروبي.

وقال بايدن يوم الجمعة "أعتقد أنه مصدر قلق كبير".

وقال بايدن للصحفيين في حديقة البيت الأبيض "لقد أعربنا عن قلقنا لروسيا وأعربنا عن قلقنا لبيلاروس".

وتعد موسكو الداعم الرئيسي لألكسندر لوكاشينكو الذي يحكم بيلاروس منذ فترة طويلة.

ويتهم الاتحاد الأوروبي لوكاشينكو بتعمد تشجيع تدفق المهاجرين جوا إلى مينسك ثم إرسالهم تحت الحراسة إلى حدود بلاده مع كل من بولندا وليتوانيا ولاتفيا، حيث تقطعت السبل بآلاف الأشخاص في ظروف سيئة للغاية.

وقامت الدول الثلاث بتعزيز أمن حدودها بشكل كبير ردا على إجراءات بيلاروس.