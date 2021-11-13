أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم السبت، دعم بلاده لقضية الشعب الفلسطيني العادلة لاسترداد حقوقه الوطنية المشروعة، واستمرار العمل على دفع المسيرة السلمية بين فلسطين وإسرائيل، ودعم تأسيس دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة على أساس حدود عام1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال برقية للرئيس الفلسطيني محمود عباس من الرئيس الصيني شي جين بينغ، بمناسبة الذكرى الـ33 لإعلان الاستقلال.

وقال الرئيس الصيني - في برقيته - إنه وخلال السنوات الأخيرة، تتعمق الثقة السياسية المُتبادلة بين الصين وفلسطين، وتتوطد أواصر الصداقة بين الشعبين.

وأعرب الرئيس الصيني عن اهتمامه البالغ بتطوير العلاقات الصينية الفلسطينية، والاستعداد لتضافر الجهود المشتركة، في سبيل دفع التبادلات الودية والتعاونات المشتركة بين البلدين في كافة المجالات، بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين.

وأكد "شي جين بينغ" حرص الصين على مواصلة تقديم ما في وسعها من المساعدات إلى فلسطين، والتي تسهم في محاربة جائحة كورونا، وتحسين معيشة الشعب الفلسطيني.