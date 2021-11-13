مصادر بـ«مصر للطيران»: زيادة الرحلات لقطر مرهون بحجم الطلب

مكتب الدوحة الجديد يتيح خدمات الحجز عن بُعد.. و21 موظفا من ذوى الخبرة والاحترافية لخدمة العملاء

كشفت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران، تفاصيل افتتاح الشركة الوطنية مكتبا جديدا بالعاصمة القطرية الدوحة، بعد إغلاق المكتب القديم جراء إغلاق المجال الجوى فى يونيو 2017، موضحة أن المقر الجديد أكبر حجما وأكثر تطورا.

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن المكتب الجديد يقع فى وسط مدينة الدوحة على الطريق الدائرى الثالث، أحد أهم الطرق الرئيسية فى العاصمة القطرية، حيث يتكون المقر من طابقين بمساحة تزيد على 400 متر مربع، مشيرة إلى أنه مصمم بأسلوب عصرى حديث.

وأضافت المصادر أن الطابق الأول يتضمن تقديم الخدمات الخاصة بالعملاء، بالإضافة لمكاتب إدارة التسويق والمبيعات، فضلا عن مركز الاتصالات المجهز بأحدث التقنيات والتى من شأنها توفير خدمات الحجوزات عن بعد.

وتابعت المصادر أن الطابق الثانى يشمل القسم الإدارى، ومكتب مدير المكتب، والرئيس المالى، والحسابات، فضلا عن دائرة العائد والتسعير، لافتة إلى أن طاقم العمل بالمقر يضم 21 موظفا محليين من ذوى الخبرة العالية والاحترافية فى مجال الطيران والخدمات المساندة لها.

وعن عدد الرحلات، كشف المصدر أن الشركة الوطنية تسير حاليا رحلة يوميا من القاهرة للدوحة بأحدث طرازات الشركة، وأن زيادة عدد الرحلات متوقف على حجم الطلب.

يشار إلى الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، افتتح الثلاثاء الماضى، مكتب الشركة الجديد بالدوحة، بحضور أكبر الباكر، الرئيس التنفيذى لمجموعة الخطوط الجوية القطرية ورئيس الجمعية العامة الحالية، وعبدالوهاب تفاحة أمين عام الاتحاد العربى للنقل الجوى الـAACO، والسفير عمرو الشربينى، سفير مصر بدولة قطر، والشيخ جاسم بن حمد آل ثانى نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبر الشرق للسفر والسياحة، ومحمد الهجرى رئيس هيئة الطيران المدنى القطرى.

وصرح أبوالعينين قائلا إن افتتاح المكتب الجديد يأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الطيران المدنى والشركة لتطوير جميع الخدمات وإجراءات السفر المقدمة للعملاء حول العالم.

يذكر أن سلطة الطيران المدنى وقعت فى سبتمبر الماضى على مذكرة تفاهم فى مجال النقل الجوى مع الهيئة العامة للطيران المدنى القطرية.