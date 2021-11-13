طوكيو: 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، اليوم السبت، 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بارتفاع حالتين عن أمس الجمعة، وبانخفاض خمس حالات عن يوم السبت الماضي، بحسب ما أوردته صحيفة "جابان توداي" اليابانية في عددها الصادر اليوم.

ويبلغ عدد المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب إصابتهم بأعراض شديدة في طوكيو، عشرة أشخاص، بارتفاع حالتين، مقارنة بأمس الجمعة، بحسب مسؤولي قطاع الصحة، أما على مستوى البلاد، فيبلغ الرقم 83 حالة، بانخفاض أربع حالات، مقارنة بأمس الجمعة.

كانت لجنة من مستشاري وزارة الصحة اليابانية قد أوصت بتوفير جرعات ثالثة معززة من لقاحات كوفيد-19 للجميع في البلاد لمن تلقى بالفعل جرعتين من اللقاحات.

وتنص الخطة على حصول الأشخاص على الجرعة المعززة بعد ثمانية أشهر من جرعتهم الثانية.

وقررت الوزارة بالفعل توفير الجرعات المعززة لبعض الفئات على الأقل، ومن المقرر حصول العاملين في مجال الرعاية الصحية على جرعتهم الثالثة بحلول ديسمبر.