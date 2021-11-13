 محافظ المنيايعلن تعيين 695 شابا وفتاة بمنشآت القطاع الخاص - بوابة الشروق
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محافظ المنيايعلن تعيين 695 شابا وفتاة بمنشآت القطاع الخاص

ماهر عبد الصبور
نشر في: السبت 13 نوفمبر 2021 - 10:38 م | آخر تحديث: السبت 13 نوفمبر 2021 - 10:38 م

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية القوى العاملة تواصل جهودها لتوفير فرص عمل ووظائف للشباب والخريجين بمنشآت القطاع الخاص في جميع المحافظات، للأصحاء ولذوي القدرات الخاصة والهمم، إيمانًا بدورها في المساهمة في تقليل وتخفيض معدلات البطالة.

وأعلن القاضي تشغيل 695 شاباً وفتاة من جميع المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث تم تعيينهم بالجهات المختلفة على مستوى الجمهورية، وتم إرسال شهادات القيد "كعب العمل" لمديرية القوى العاملة، بعد استيفائها من جهة التعيين.

وأكد التنسيق والمتابعة مع جميع القطاعات لإتاحة فرص عمل حقيقية للشباب، كما تعمل المحافظة، من خلال عدد من البرامج والمبادرات على منح قروض للشباب لعمل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، منها جهاز تنمية المشروعات، صندوق التنمية المحلية، مبادرة مشروعك وكذلك جهاز شباب الخريجين.

هذا ويمكن التقدم للوظائف التي تعلن عنها وزارة القوى العاملة من خلال متابعة نشرة التوظيف القومية على موقع الوزارة، والتي تصدر كل شهرين، ويقوم الشباب بالتسجيل عليها عبر الرابط التالي: http://www.manpower.gov.eg/NationalBulletin.html.

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