قال مصدر مسؤول بحي روض الفرج، إن عقارًا مكونا من دور أرضي و4 طوابق، سقط منذ قليل، بشارع الحيلة، بروض الفرج، شمال القاهرة.

وأضاف المصدر لـ"الشروق" أن العقار مقام على مساحة شقة واحدة، وجميع الأدوار خالية من السكان، سوى شقة واحدة تقطنها أسرة، موضحا أنه جاري البحث عنها تحت الأنقاض بواسطة الجهات المعنية بالمحافظة.

وأشار إلى تشكيل كردون أمني بمحيط العقار، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وفرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، مؤكدا أنه جاري البحث عن الأسرة، التي انهار عليهم سقف البيت تحت الحطام.

وأضاف المصدر أنه من المقرر أن تشكل محافظة القاهرة لجنة لفحص العقارات المجاورة بشارع الحيلة، بحي روض الفرج، لبيان تأثر المباني المجاورة له، بناء على توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.