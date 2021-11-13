يواجه الكثير من الأشخاص مشكلة الكلاب الضالة، خاصة النساء والأطفال، إذ كشفت بعض الدراسات أن حوالي 800000 شخص يصابون من الكلاب بجروح خطيرة بدرجة كافية تتطلب رعاية طبية، و63% من عضات الكلاب تحدث داخل منازل أصحاب الحيوانات الأليفة و43% من كل عضات الكلاب تتضمن أطفال العائلة.

لذلك نشر موقع "بارك باسترز" مجموعة من النصائح التي يمكن القيام بها للمساعدة في تجنب الحوادث مع الكلاب الضالة.

- لا تقترب أبدًا من كلب ضال

عادة ما تكون الشوارد جائعة وعطشى وأحيانًا مصابة وخائفة دائمًا، ويمكن أن تحمل المرض، وهناك الكثير من العوامل المجهولة مع أي كلب ضال؛ لذلك من الأفضل الابتعاد عن الضالة.

- المشي بوعي

يجب الحرص دائما على المشي في محيط مألوف، وفحص المنطقة، ومن الأفضل دائمًا معرفة من وماذا حولك.

- البحث عن ملاذ آمن

إذا رأيت كلبًا ضالًا يقترب من مسافة بعيدة، يجب البحث عن مكان آمن، وذلك عن طريق الدخول إلى منطقة مسيجة أو مكان عمل أو طرق باب الجيران، ومن الأفضل دائمًا أن تكون آمنًا من المخاطرة بمواجهة يحتمل أن تكون خطرة.

- حمل الطعام كمصدر إلهاء

يعد حمل الحلوى معك خيارًا صحيح للتخلص من مهاجمة الكلاب الضالة، نظرًا لأن الشوارد دائمًا ما تكون جائعة، حيث يمكن استخدام الطعام لجذب انتباه الكلب منك، وذلك عن طريق التخلص من الطعام بعيدًا عنك حتى يركز الكلب على الطعام أثناء رجوعك إلى مكان آمن.

إذا كان ما سبق غير ممكن أو اقترب منك ضال على حين غرة، فاتبع هذه الإرشادات لحماية نفسك:

- لا تحاول الركض.. ولكن يجب امسك ذراعيك أمامك، وشبك يديك معًا، ولا تتحرك، وحاول الحفاظ على تركيز عينيك نحو الأسفل وراقب الشرود برؤيتك المحيطية، ولا تحدق في الكلب، حيث يمكن أن يفسر هذا على أنه تهديد، ودع الكلب يشمك إذا أراد، لكن لا تمد يدك، وعندما يغادر الكلب لا تدير ظهرك للكلب وابتعد ببطء.

- إذا سقط عليك كلب، فلا تحاول النهوض والركض، ولكن تدحرج على شكل كرة، وقم بتغطية وجهك ورأسك بذراعيك، وحافظ على ساقيك معًا، واسحب ركبتيك إلى صدرك، ولا تنهض ولا تتحرك حتى يذهب الكلب بعيدًا.