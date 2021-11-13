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أعلن المستشار أحمد السيد محمود رئيس اللجنة العامة لانتخابات المنيا نتيجة الانتخابات والتي أسفرت عن تصويت ٢٧٥١ ناخبا من أصل ٤٥٢٥ ناخبا لهم حق التصويت، من بينهم ٢٣٣٠ صوتا صحيحا، و٤٢١ صوتا باطلا.



وأسفرت الانتخابات عن فوز المحاسب عاطف عبد الجابر برئاسة مجلس الإدارة بإجمالي للمرة الثانية، بعدد أصوات ١٢٤١، مصطفى فتحي يونس نائبا لرئيس مجلس الإدارة بإجمالي أصوات ٦٣١، خالد فايز أمين صندوق بإجمالي أصوات ٧٣٢.



وفاز بعضوية فوق السن أعضاء فوق السن كل من : رحاب سراج بـ ١٢٤٣، نور الدين مدكور ١١٩٨، شادي عادل بـ ٩٨١ صوت، أحمد علي رجب بـ ٧٣٧، هانى صدقى بـ 712.



وتحت السن فاز كل من "علي بهاء فكري بـ ١٤٦٦، محمود فتح الله بـ١٣٤٥.