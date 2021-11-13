يوم اللطف العالمي هو يوم للترويج لأهمية التعاطف مع الآخرين ومع النفس ومع العالم، حيث يتم الاحتفال به في جميع أنحاء العالم في 13 نوفمبر من كل عام، واللطف هو أن يكون لديك النوايا الحسنة والدفء والرحمة والحب لشخص ما.

وذلك لأن العمل اللطيف يمكن أن يملأ القلوب بالفرح، ولكن في جداول الأعمال المزدحمة، يفوت الكثير من الأشخاص قضاء بعض الوقت مع الأصدقاء أو أحد أفراد الأسرة.

لذلك نشر موقع "هندوستان تايمز" مجموعة من المعلومات حول تاريخ يوم اللطف العالمي، وطرق الاحتفال به.

• تاريخ يوم اللطف العالمي

يعود تاريخ يوم اللطف العالمي إلى عام 1997 عندما استضافت حركة اللطف العالمية المؤتمر الأول في طوكيو باليابان لجمع المنظمات ذات التفكير المماثل من جميع أنحاء العالم، ولوحظ في العديد من البلدان مثل كندا وأستراليا ونيجيريا والإمارات العربية المتحدة في عام 1998، وأصبح ذلك اليوم احتفالًا سنويًا.

وبدأت حركة اللطف تكتسب القبول في جميع أنحاء العالم مع مرور كل عام، وفي عام 2005 بدأت حركة اللطف في المملكة المتحدة بينما انضمت سنغافورة في عام 2009 إلى المبادرة، وانضمت أستراليا عام 2012، وفرنسا عام 2015، بينما انضمت الولايات المتحدة الأمريكية عام 2018، وبحلول عام 2019 وصلت حركة اللطف العالمية إلى 27 دولة.

وبعد هذه الرحلة الطويلة لحركة اللطف العالمية، والتي استمرت عقودًا، تم الاعتراف أخيرًا بحركة اللطف العالمية كمنظمة غير حكومية رسمية في سويسرا.

• طرق تجعلك لطيفًا:

- ارسل رسالة تحفيزية إلى صديقك أو أحد أفراد أسرتك.

- ابتسم في وجه الأطفال لكي ترى ابتسامتهم.

- تحدث إلى صديق أو فرد من العائلة لم تتحدث معه منذ وقت طويل.

- امتدح شخصًا حقيقيًا.

- فاجئ جارك ببعض الوجبات الخفيفة أو الوجبات المطبوخة حديثًا.

- تطعم كلبا أو رفاق القطط في الشوارع.

- كن مستمعا جيدا

- كن لطيفا مع نفسك وخذ يوم عطلة.