حبس السائق المتهم بالاعتداء على طفلة خلال توصيلها للمدرسة بالهرم

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة حبس سائق، لقيامه بالتحرش بتلميذة وهتك عرضها من خلال إجلاسها على رجليه، أثناء قيامه بتوصيلها الي المدرسة بمنطقة الهرم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

و تلقي الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من والدة الطفلة «مريم م» 12 سنة، تفيد قيام سائق في العقد السابع من عمره، بالتحرش بطفلتها أثناء توصيلها الي المدرسة وهتك عرضها بإجلاسها علي رجليه بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات، تبين صحة البلاغ، وأمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم، وبمواجهته أنكر التهم الموجهة إليه وأفاد بأنه كان يعلمها السواقة، ومن أجل ذلك أجلسها علي رجليه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.