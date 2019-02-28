الوكالة السورية: وفاة طفل في مخيم الركبان جراء نقص الغذاء والدواء

توفي طفل في مخيم الركبان للاجئين في منطقة التنف على الحدود السورية العراقية نتيجة سوء الأوضاع الإنسانية ونقص الرعاية الصحية لقاطني المخيم.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، اليوم السبت، عن مصادر محلية قولها إنه "نتيجة الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الأمريكي ومرتزقتها الإرهابيون على مخيم الركبان تفاقمت الأوضاع الصحية المزرية فيه، ما أدى إلى وفاة طفل متأثرا بالمرض في ظل مخاوف من تفش مطرد للأمراض جراء نقص الغذاء والدواء".

ووفق الوكالة "تحتجز قوات الاحتلال الأمريكي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية في مخيم الركبان آلاف المهجرين السوريين بفعل الإرهاب، حيث يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة ويعانون نقصاً في الغذاء نتيجة ابتزازهم من قبل الإرهابيين، وسرقة المساعدات الإنسانية التي تصلهم".