أعلن المتحدث باسم وزارة البترول، المهندس حمدي عبد العزيز، عن الانتهاء من المنظومة الإلكترونية الخاصة بأداة ومتابعة تداول وتوزيع البوتاجاز .

وقال عبدالعزيز- خلال اتصال هاتفي مع برنامج "اليوم" المذاع عبر قناة "دي إم سي" اليوم السبت -إنه "سيكون هناك تحول آخر لربط جميع أنشطة البوتاجاز بالمركز الرئيسي وهي مرتبطة بغرفة عمليات قطاع البترول" ، مضيفا أن "وزارة البترول أطلقت عام 2016 برنامج "توفير وتحديث قطاع البترول النفطي بجميع المراحل" هذا بالإضافة إلى دخول منظومة التحول الرقمي في قطاع البترول".

وحول المرحلة الأولى الخاصة بالمنظومة وإدارتها الإلكترونية، أوضح "إنها ستساعد كثيرا في دعم كفاءة المنظومة في خدمة مستهلكي البوتاجاز، فضلا عن إحكام الرقابة على تداول المنتج منذ وصوله إلى الموانئ حال الاستيراد إو إنتاجه محليا وتخزينه في المستودعات".

وأشار إلى أن المنظومة تساعدنا في الوصول إلي أعلي مستوي من الدقة في الأداء وهذا دون تدخل الأيدي البشرية، وكذا التحكم في كمية التداول مع ضمان وصول البوتاجاز المدعم للمستهلكين بسهولة ويسر ، كما أنه لم يعد لدينا طوابير علي البوتاجاز و نعمل علي توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل.