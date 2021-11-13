عماد الدين أديب عن زيارة وزير خارجية الإمارات لسوريا: نتيجة لمقدمات منطقية

قال الإعلامي عماد الدين أديب، إن زيارة وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى سوريا ولقاءه بالرئيس بشار الأسد، هي نتيجة لمقدمات منطقية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أنّ الإمارات اتخذت موقفًا مخالفًا عن كثير من الدول العربية بشأن الوضع في سوريا، لافتًا إلى أنّ الإمارات لا تؤمن بفكرة الفراغ السياسي وترى أن هناك كوارث تحدث نتيجة لذلك.

وأشار أديب إلى النموذج العراقي، الذي شهد تفريغًا سياسيًّا، وهو ما أدّى إلى تصاعد النفوذ الإيراني حتى الآن.

وأوضح أن هناك طبيعة خاصة للعلاقات السورية الإماراتية في السنوات الماضية، حيث شهدت إعادة فتح السفارة الإماراتية في دمشق عام 2018، كما أنّ المجلس الاتقصادي العمالي السوري الإماراتي يعمل منذ 3 سنوات.

ولفت إلى أن حجم الاستثمرات الإماراتية في سوريا 2.6 مليار درهع، وحجم الاستثمارات السورية في الإمارات 1.5 مليار درهم، معتبرًا - استنادًا إلى ذلك - أنه ليس من الغريب أن العلاقات لم تنقطع.

والثلاثاء الماضي، استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف الجهود لاستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون، وخصوصًا في القطاعات الحيوية من أجل تعزيز الشراكات الاستثمارية في هذه القطاعات.

من جانبه، أكّد الأسد "العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين سوريا والإمارات العربية المتحدة منذ أيام الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان"، ونوَّه بـ"المواقف الموضوعية والصائبة التي تتخذها الإمارات، مشدداً على أن الإمارات وقفت دائماً إلى جانب الشعب السوري".

من جانبه، شدّد الشيخ عبد الله على "دعم الإمارات لجهود الاستقرار في سوريا، معتبرًا أنّ ما حصل في سوريا أثَّر على كل الدول العربية، معربًا عن ثقته أنّ سوريا وبقيادة الرئيس الأسد، وجهود شعبها قادرةٌ على تجاوز التحديات التي فرضتها الحرب، مشيرًا إلى أن الإمارات مستعدةٌ دائماً لمساندة الشعب السوري.

وتناول النقاش أيضًا، الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية، وتمّ الاتفاق على استمرار التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة العربية، من أجل تحقيق تطلعات شعوبها وبإرادتهم بعيداً عن أيّ تدخلاتٍ خارجية.