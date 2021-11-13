الأركان البريطانية: خطر اندلاع حرب بين الغرب وروسيا أكبر من أي وقت مضى

قال رئيس أركان الدفاع البريطاني الجنرال نيك كارتر، أن خطر اندلاع حرب عرضية بين الغرب وروسيا أكبر من أي وقت مضى، بل هو أكثر احتمالا مما كان عليه خلال الحرب الباردة.

وأشار كارتر في مقابلة مع صحيفة "التايمز" البريطانية، أن روسيا تعتزم استخدام المهاجرين ونقص الغاز كأداتين رئيسيتين لحرب مختلطة ضد الدول الأوروبية، مضيفا أن تدفق اللاجئين من الشرق الأوسط ونقص موارد الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي كانا سببين مصطنعين من قبل الكرملين لإضعاف الدول الغربية.

ونقلت وسائل إعلام عن محللين قولهم، في هذا الصدد، إنه إذا ما سلمنا بتفسيرات الجهات الغربية، فسيكون من غير الواضح سبب قيام روسيا ببناء خطوط أنابيب والمحاولة بكل قوتها لتحقيق إطلاق مشروع "نورد ستريم 2".

ونقلت وسائل إعلام عن محللين قولهم، في هذا الصدد، إنه إذا ما سلمنا بتفسيرات الجهات الغربية، فسيكون من غير الواضح سبب قيام روسيا ببناء خطوط أنابيب والمحاولة بكل قوتها لتحقيق إطلاق مشروع "نورد ستريم 2".

بالإضافة إلى ذلك، تثير وسائل الإعلام والسياسيون الغربيون مخاوف الأوروبيين من أن موسكو تستعد لغزو أوكرانيا، وربما دول أخرى في أوروبا الشرقية. لكن إذا كانت هناك خلال المواجهة بين الاتحاد السوفيتي وحلف شمال الأطلسي قنوات دبلوماسية ومنصات أخرى لحل القضايا الخلافية، فهي غير موجودة الآن، ويعتقد الجنرال البريطاني أن هذا يزيد بشكل كبير من احتمالية أن يتطور أي حادث بسيط إلى نزاع مسلح.