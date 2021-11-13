تمديد فعاليات مؤتمر كوب 26 مع استمرار محادثات المناخ

تتواصل المفاوضات في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 26" المنعقد في جلاسكو، اليوم السبت، حسبما قالت مصادر مشاركة في المحادثات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بسبب امتداد الجهود للحد من الاحتباس الحراري العالمي، بحيث لا يتجاوز 1.5 درجة.

وأوضحت المصادر أنه لن يتم تقديم مسودة جديدة للإعلان النهائي قبل صباح اليوم السبت.

وكان من المقرر أن ينتهي مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 26"، المنعقد في جلاسكو، يوم أمس الجمعة، إلا أن الجدال بشأن صياغة جهود التخلص من أنواع الوقود الأحفوري، وقضايا أخرى، أدى إلى امتداد المحادثات إلى وقت إضافي.

وحضر نحو 40 ألف مندوب المؤتمر الضخم، الذي يجب أن توافق في نهايته 200 دولة بالإجماع على النص النهائي.