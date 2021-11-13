محافظ أسوان: تجازونا أزمة السيول بشكل مقبول والخسائر في العشوائيات

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تلقيهم إنذار من هيئة الأرصاد منذ 4 أيام تتحدث عن إمكانية حدوث سيول وأمطار غزيرة في المحافظة، قائلا: «هيئة الأرصاد أوضحت لنا الاحتمالات الواردة وبالفعل نستعد منذ فترة وتجاوزنا الأزمة بشكل مقبول وكل الخسائر خاصة بالعشوائيات».

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، أن المنزل التي تضررت مصنوعة من الطين اللبن والأسقف الصاج، مؤكدا أن هذه المنازل عشوائية.

وتابع: "هناك خطة للدولة لإنهاء العشوائيات في أسوان وأنهينا كثيرًا من العشوائيات والحجم المتبقي من العشوائيات قليل جدا مقارنة بالسابق والسنة القادمة سنكون قد انتهينا منها".

وأفاد بأن حالة الطقس السيئ كان محدد لها 3 أيام أمس واليوم وغدا، موضحًا أن رئيس الوزراء يتابع الموقف أولًا بأول لتقديم حلول بكافة النماذج، كما أن وزارة الري استعدت بقوة للسيول من خلال إنشاء 36 مخرا صناعيا وحاجز ترابي و13 بحيرة صناعية موزعين في كافة أنحاء المحافظة وخففت من وطأة السيول.