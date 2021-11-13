محافظ كفر الشيخ يهنئ الطالب أحمد محمود لفوزه في مجال الابتكارات بعروض إبداع

هنأ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، المبتكر أحمد محمود، الطالب بكلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، في مجال الابتكارات العلمية في عروض برنامج «إبداع» مراكز الشباب الموسم الثالث، فائزاً بالمركز الثاني، مقدماً جهاز روبوت يتحكم عن طريق سيميوليشن ناقل لحركة اليد عن بعد يمكن استغلاله في تفكيك القنابل عن بعد، وفي حالة الأوبئة، وكل الأغراض التي تمنح التحكم عن بعد باليد دون التعرض للأخطار، جاء ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وأشار الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، إلى الدور الهام الذي تقدمه مراكز الشباب في جذب الموهوبين والمبتكرين علمياً من الشباب وفتح أبواب الشهرة والنجاح من خلال الفعاليات المتنوعة التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة ومنها مهرجان ابداع مراكز الشباب والأندية وتقديمه بثوب جديد وهو البرنامج الذي يتيح فرصة لخروج المواهب الشابة إلى النور بإطلالة النجوم.

‏واوضح محروس، يعتبر برنامج «إبداع.. حلمك قرب» أول برنامج مسابقات مصري متعدد المجالات، حيث يشمل البرنامج 11 مجالا مختلفا للتنافس، وهي مجالات الغناء، التمثيل، الأفلام القصيرة، العزف، الشعر، الابتكارات العلمية، الفنون التشكيلية، المراسل الإذاعي والتليفزيوني، التعليق الرياضي، الموال الشعبي، الإنشاد والترانيم قد بدأت قناة النهار عرض برنامج المواهب «إبداع.. حلمك قرب» في يوم الخميس 7 أكتوبر، حيث يذاع البرنامج أسبوعيًا يومي الخميس والجمعة في الحادية عشر مساءً لمدة سبعة أسابيع، وتنتجه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يذكر أن المسابقة تنقسم إلى مسابقتين، الأولى خاصة بمتسابقي الأندية الرياضية والثانية خاصة بمتسابقي مراكز الشباب، وفي كل مسابقة من الاثنين 5 متسابقين، بواقع 10 متسابقين في الحلقة الواحدة، وفي النهاية يتم اختيار فائز أول وثاني وثالث على الترتيب في كل مسابقة منهما، كذلك يقام البرنامج على مدار 14 حلقة من بينهم حلقة افتتاحية وأخرى ختامية، جاء ذلك من خلال تنفيذ الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة ويكون لكل مجال لجنة التحكيم الخاصة به، ويتم في نهاية الحلقة اختيار الفائزين بالإضافة إلى جوائز بقيمة مليون و650 ألف جنيه كقيمة إجمالية جوائز الفائزين بالمراكز المختلفة في المجالات بواقع 72 فائزًا من إجمالي 110 متسابقين.