رئيس حكومة الوحدة الليبية: حريصون على الكشف عن مصير المفقودين في ليبيا

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، حرص حكومته على كشف مصير المفقودين في ليبيا، بما في ذلك الصحفيان التونسيان سفيان الشورابي ونذير القطاري.



وقال الدبيبة في حوار مع إذاعة "موزاييك اف ام" التونسية الخاصة من طرابلس اليوم الأحد، إن لا معلومات دقيقة حتى الآن بخصوص اختفاء الصحفيين الاثنين ولكن ملفهما مطروح على الطاولة مع عديد الأسماء الأخرى.



ولم يتضح مصير الصحفيين الاثنين المختفيين منذ عام 2014 عندما كانا في مهمة صحفية في ليبيا. وتواترت أنباء عن مقتلهما على أيدي جماعات متشددة لكن لم تؤكد أي جهة رسمية هذه المعطيات.



وقال الدبيبة ''عندما نتحصل على أي معلومة سنعلنها ولن نخفي أي شيء لو عرفنا أنهما غابا عن هذه الحياة، سنذكر ذلك.. هما ما يزالان مفقودين بالنسبة إلينا".



وأضاف الدبيبة: ''للأسف الشديد في المرحلة الماضية الكثير من الأشخاص اختفوا وزهقت أرواح آخرين.. عانينا في الفترة الماضية ولن نسكت عن أي شخص اختفى".



وتابع: ''بعض الليبيين كانوا في مقابر جماعية ونتعرف على هوياتهم كل يوم والوضع مأساوي خاصة في ترهونة.. نتمنى الوصول لمعرفة مصير هؤلاء الشباب".



وفي عام 2012 قدرت الحكومة الليبية عدد المفقودين بنحو 10 آلاف شخص. يشمل هذا العدد المفقودين في النزاع المسلح الذي اندلع في 2011 والمفقودين في حكم العقيد الراحل معمر القذافي أو من اختفوا في النزاعات المتتالية بين المليشيات المسلحة وقد عثر على عدد من المفقودين الضحايا في مقابر جماعية بترهونة عام 2020.



وقالت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين إنها ساعدت السلطات الليبية على جمع أكثر من 11 ألف عينة مرجعية جينية تمثل أكثر من 2500 شخص مفقود من عائلات المفقودين.