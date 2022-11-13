 السوداني يتعهد بإنهاء الممارسات الخاطئة التي تواجه القطاع الخاص في العراق - بوابة الشروق
الأحد 13 نوفمبر 2022 4:48 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟
النتـائـج تصويت

السوداني يتعهد بإنهاء الممارسات الخاطئة التي تواجه القطاع الخاص في العراق

بغداد (د ب أ)
نشر في: الأحد 13 نوفمبر 2022 - 3:40 م | آخر تحديث: الأحد 13 نوفمبر 2022 - 3:40 م
أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، عزم الحكومة إنهاء الممارسات الخاطئة التي تمثل عقبة في طريق تنمية  القطّاع  الخاص الحيوي في البلاد.

ودعا  السوداني، خلال لقائه عدد من رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المشاريع في القطّاع الخاص العراقي، إلى" أن تكون مشاريع القطاع الخاص متّسقة مع طبيعة التحديات الاقتصادية والاحتياجات التي يواجهها المواطن".

وقال السوداني: "نحن على  قناعة بأنه لا يمكن تصحيح مسارات الدولة الاقتصادية ما لم يكن القطاع الخاص شريكاً أساسياً في هذا التصحيح والإصلاح".

وأضاف أن" الفرصة ستكون متاحة ومدعومة من الحكومة للدخول في شراكة بنّاءة مع هذا القطّاع الوطني، الذي يُعوّل عليه كثيراً في تقليل نسبة البطالة، وتوفير تنمية وطنية مستدامة تسهم في تأمين الاستقرار والسلم الاجتماعي".

وذكر السوداني أن المشاريع ستخضع للمنافسة العادلة على أساس مبدأ تكافؤ الفرص وبعيداً عن الاحتكار.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك