السوداني يتعهد بإنهاء الممارسات الخاطئة التي تواجه القطاع الخاص في العراق

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، عزم الحكومة إنهاء الممارسات الخاطئة التي تمثل عقبة في طريق تنمية القطّاع الخاص الحيوي في البلاد.



ودعا السوداني، خلال لقائه عدد من رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المشاريع في القطّاع الخاص العراقي، إلى" أن تكون مشاريع القطاع الخاص متّسقة مع طبيعة التحديات الاقتصادية والاحتياجات التي يواجهها المواطن".



وقال السوداني: "نحن على قناعة بأنه لا يمكن تصحيح مسارات الدولة الاقتصادية ما لم يكن القطاع الخاص شريكاً أساسياً في هذا التصحيح والإصلاح".



وأضاف أن" الفرصة ستكون متاحة ومدعومة من الحكومة للدخول في شراكة بنّاءة مع هذا القطّاع الوطني، الذي يُعوّل عليه كثيراً في تقليل نسبة البطالة، وتوفير تنمية وطنية مستدامة تسهم في تأمين الاستقرار والسلم الاجتماعي".



وذكر السوداني أن المشاريع ستخضع للمنافسة العادلة على أساس مبدأ تكافؤ الفرص وبعيداً عن الاحتكار.