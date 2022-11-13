محافظ الدقهلية عن حادث الأتوبيس: مراقبة الطريق بالكاميرات لا تمنع الحوادث

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن حادث انقلاب أتوبيس ركاب في ترعة الرياح التوفيقي بميت غمر ناتج عن خطأ فردي من السائق الذي أثبت التحليل تعاطيه للمخدرات، مفيدا بأن هناك 5 من المصابين بمستشفى أجا، خرج منهم اثنين بعد تحسن حالتهم الصحية، وهناك مصاب بمستشفى المنصورة المركزي يحتاج لتدخل جراحي.

وأضاف الدكتور أيمن مختار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، عبر فضائية "القاهرة والناس، مساء السبت، أنه تحدث مع المصابين وأكدوا أن إجمالي الركاب بالأتوبيس 46 راكبًا، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بقوات الحماية المدنية والنقل النهري، ورئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي تابعا معه مجريات الأمور أولًا بأول.

وشدد محافظ الدقهلية، على أن الطريق الذي شهد الحادث هو الطريق الرئيسي الواصل من القاهرة للمنصورة، والطريق جيد ونادرًا ما يشهد حوادث كبيرة، قائلا: "هذه أول مرة نشاهد حادث بهذا الحجم"، لافتًا إلى أن مراقبة الطريق بالكاميرات لم يمنع الحوادث ونحتاج لتغيير سلوكيات المواطنين.