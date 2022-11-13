قطر: إجراء مسح أمني لملاعب المونديال لتأكيد خلوها من المواد الكيميائية والمشعة

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واصلت وحدة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل التابعة لوزارة الدفاع القطرية إجراءات المسح الأمني لملاعب بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022؛ لتأكيد خلوها من المواد الكيميائية والمشعة.

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم الأحد، جاء ذلك بالتعاون مع اللجنة الأمنية للبطولة والقوات الشقيقة والصديقة.

وشمل المسح الأمني استاد البيت، واستاد 974، حيث تم استخدام أحدث التقنيات والأجهزة المتطورة في عملية المسح.

وبدأت وحدة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل، الأسبوع الماضي إجراءات المسح الأمني لملاعب كأس العالم FIFA قطر 2022، والتي شملت استاد الجنوب، واستاد أحمد بن علي.

وتأتي إجراءات المسح الأمني لملاعب كأس العالم، ضمن استعدادات وزارة الدفاع لتأمين البطولة.