 أتلتيكو مدريد يهزم ألمازان ويتأهل للدور الثاني من كأس إسبانيا - بوابة الشروق
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أتلتيكو مدريد يهزم ألمازان ويتأهل للدور الثاني من كأس إسبانيا

محمد عاطف
نشر في: الأحد 13 نوفمبر 2022 - 1:45 ص | آخر تحديث: الأحد 13 نوفمبر 2022 - 1:45 ص

تأهل فريق أتلتيكو مدريد إلى الدور الثاني من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه على نظيره ألمازان - الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة - بثنائية نظيفة مساء السبت.

فاز أتلتيكو مدريد على نظيره ألمازان بثنائية نظيفة، والتي أقيمت على ملعب الأخير مساء السبت، ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس ملك إسبانيا.

افتتح أهداف المباراة المهاجم الأرجنتيني أنخيل كوريا في الدقيقة 35، قبل أن يضيف الهدف الثاني زميله جواو فيليكس في الدقيقة 65، لينتهى اللقاء بفوز الروخي بلانكوس.

ومن المقرر أن تختتم منافسات الدور الأول من بطولة كأس الملك مساء اليوم الأحد، فيما سيشارك فريقا ريال مدريد وبرشلونة في منافسات البطولة ابتداء من الدور الثاني.


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