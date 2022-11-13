في صدمة درامية لمشاهدي مسلسل «إيجار قديم» الذي يقوم ببطولته الفنانون شريف منير، محمد الشرنوبي، صلاح عبدالله، وفيدرا، فبعد أجواء مبهجة بالاحتفال بعيد ميلاد «الأستاذ حسين» الذي يجسده الفنان صلاح عبدالله، تنقلب أحداث العمل رأسا على عقب.

وتشهد نهاية الحلقة 11 من أحداث مسلسل «إيجار قديم» وفاة «الأستاذ حسين» في آخر مشاهد الحلقة الحادية عشر، ويجسد شخصية «حسين» الفنان صلاح عبدالله خلال أحداث المسلسل، وهو الصديق المقرب لبطل العمل «رمزي» الذي يجسده الفنان شريف منير.

واكتشف «رمزي» في نهاية الحلقة وفاة صديقه «حسين»، بعد الاحتفال بعيد ميلاده بساعات محدودة وسط أصدقائه وجيرانه وبحضور ابنه الذي يجسده محمد الشرنوبي.

وانتهت الحلقة الحادية عشر من مسلسل «إيجار قديم» بتتر مميز ومختلف عن التتر الثابت للعمل منذ بدء عرضه، لتتناسب الموسيقى التصويرية والتتر مع مشهد الوفاة المؤلم وصدمة الفنان شريف منير، وقد اختار صناع العمل أن يكون لهذه الحلقة تحديدا تتر مختلف، تعبيرا عن التطورات التي تجري في الأحداث المقبلة من العمل، فيما قام بصناعة الموسيقى التصويرية وتترات العمل محمد أبوذكري، والذي فضل أن يكون تتر الحلقة 11 مختلفا ليكتب نهاية ظهور الفنان صلاح عبدالله في الأحداث بمشهد وفاة شخصية «الأستاذ حسين».

مسلسل «إيجار قديم» بطولة شريف منير، محمد الشرنوبي، صلاح عبدالله، فيدرا، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، حنان سليمان، بسمة داوود، ولأول مره في الدراما إلهام وجدي.