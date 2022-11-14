قال الكاتب والمحلل السياسي هشام جوناي، إن «إسطنبول مدينة كبيرة ومترامية الأطراف»، منوهًا إلى أن «صدى حادث التفجير في ساحة تقسيم، الواقعة في قلب المدينة، كان كبيرًا لأنه أكبر مكان سياحي بامتياز».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن إسطنبول تشهد إجراءات أمنية بشكل عام، وبشكل خاص في تقسيم، مؤكدًا أن «الحياة عادت إلى مجراها الطبيعي في باقي أنحاء المدينة».



ولفت إلى استمرار التحقيقات في الحادث حتى الآن، مضيفًا: «تصريح نائب الرئيس، كشف عن وجود امرأة وضعت حقيبة ملغومة بالقرب من ساحة تقسيم، وأحدثت هذا التفجير الذي أسفر عن 6 قتلى وأكثر من 80 مصابًا، اثنين منهم في حالة حرجة».



ونوه الكاتب والمحلل السياسي إلى أن الوفيات قد تزداد في الساعات المقبلة، نافيًا إمكانية تأكيد صحة الأنباء المتداولة، حول وقوع تفجيرات في مناطق أخرى بالمدينة.



وبشأن التضييق على النشر بمواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، أوضح أن «الحكومة منذ سنوات، تعتمد هذا النوع من التطبيقات على النشر، منعًا لانتشار بعض المعلومات المغلوطة على مواقع التواصل أو وسائل الإعلام».



وأشار إلى أن «الأمر يشهد انتقادًا من المعارضة، ويعتبرونه حدًا من حق المواطن في الحصول على المعلومات بشأن ما يحدث حوله»، مضيفًا: «المواطن التركي لا يمكنه استخدام تويتر وفيسبوك الآن، هناك بطء شديد في تلك المواقع بسبب قرار الإدارة».



وذكر أنه من الصعب الجزم بأن التفجير له تأثير مباشر على الانتخابات التركية، مستطردًا: «8 أشهر تفصلنا عن الانتخابات، الأحداث في تركيا تتوالى بوتيرة سريعة، ولا يمكن أن نجزم بالتأثير، لكن بالتأكيد سوف يطرح ملف الأمن بقوة على أجندة الحملات الانتخابية».



وأدان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأشد العبارات، اليوم ١٣ نوفمبر الجاري، حادث التفجير الإرهابي الذي وقع بمدينة إسطنبول التركية اليوم، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.



وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن خالص تعازي جمهورية مصر العربية لذوي الضحايا والشعب التركي الصديق والجمهورية التركية، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.



وأكد السفير أبو زيد في هذا الإطار، على موقف مصر الثابت الذي يرفض كل أشكال العنف والإرهاب، مهما كانت مسبباته، داعياً جميع دول العالم إلى التضامن في مواجهة هذه الظاهرة.