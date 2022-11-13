محافظة القاهرة: لا يوجد تغيرات إنشائية بجراجات زهراء المعادي في حي البساتين

• حصر 28 جراجا بمنطقة الشطر الثامن والعاشر

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا لأعضاء اللجنة المشكلة من رئيس حي البساتين، اللواء طارق عابد، والمهندس رمضان حجازي، مسئول بالمكتب الفني للمنطقة الجنوبية، ومديري الإسكان والأملاك والتسكين والشئون القانونية بحي البساتين وممثلي الشئون القانونية والمالية والتخطيط العمراني بمحافظة القاهرة، وممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقالت عبد المنعم، اليوم الأحد، إنه تفعيلا لقرار اللواء محافظ القاهرة، تم تشكيل لجنة برئاسة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، المهندسة جيهان عبدالمنعم، وآخرين لحصر موقف استغلال الجراجات أسفل الأبراج السكنية بمنطقة زهراء المعادى والواقعة على الطرق والمحاور المرورية التي يتم تطويرها.

وأوضحت أن الهدف من القرار حصر الجراجات الواقعة بنطاق حي البساتين وتحديد كل المتغيرات التي طرأت على تلك الأبراج بعد تطوير الطرق بها من واقع محاضر التسليم والمعاينات والمستندات المتعلقة بهذا الشأن.

ونوهت بحصر الجراجات بمنطقة زهراء المعادى وخاصة بمنطقة الشطر الثامن والعاشر ومحور شارع الخمسين بعدد 28 جراجا، مضيفة أنه تم حصر منطقة الاستثمار القطامية بشارع الضغط العالي وامتداد شارع السعادة.

وأكدت أن مراجعة الحصر المقدم من حي البساتين تبين عدم وجود تغيرات إنشائية بتلك العقارات الواقعة بنطاق المنطقة، كما تبين وجود بعض الجراجات مغلقة سواء مخصصة للأفراد أو شركات بجانب وجود بعض الجراجات غير مستغلة أو مستخدمة، موجهة رئيس حي البساتين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال فتح الجراجات المغلقة والتنبيه على ملاك العقارات والتي بها جراجات غير مستغلة بتمهيد مداخلها ومخارجها لتشغيلها وإزالة أي معوقات تحول دون استخدامها.