الإعادة تسيطر على نتائج الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين

سيطرت جولة الإعادة على النتائج النهائية للانتخابات النيابية والبلدية في البحرين، التي تم إعلانها رسميا اليوم الأحد، وأسفرت عن فوز محدود لبعض المرشحين من الجولة الأولى.

وبينت نتائج الدور الأول، التي أعلنتها اللجنة العليا للإشراف على سلامة انتخابات مجلس النواب في البحرين اليوم، وأوردتها وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، عن فائز وإعادة في تسع دوائر بمحافظة العاصمة، وفائزين اثنين وإعادة في ست دوائر بمحافظة المحرق، وفائز وإعادة في 11 دائرة بالمحافظة الشمالية، وفائز وإعادة في تسع دوائر بالمحافظة الجنوبية.

وأعلنت اللجنة نتائج الانتخابات البلدية التي أسفرت عن فائزين اثنين وإعادة في ست دوائر بمحافظة المحرق، وفائزين اثنين وإعادة في 10 دوائر بالمحافظة الشمالية، وفائزين اثنين وإعادة في ثماني دوائر بالمحافظة الجنوبية.

ووفق اللجنة، تجرى انتخابات الإعادة النيابية والبلدية يوم السبت المقبل.

وأجريت الانتخابات النيابية والبلدية أمس السبت وتنافس فيها 500 مرشح بينهم نحو 100 سيدة للفوز بـ40 مقعدا برلمانيا، بالإضافة إلى 90 مقعدا للمجالس البلدية.