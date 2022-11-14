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الملياردير الهندي أمباني يعرب عن اهتمامه بشراء نادي ليفربول الإنجليزي

د ب أ
نشر في: الأحد 13 نوفمبر 2022 - 11:39 م | آخر تحديث: الأحد 13 نوفمبر 2022 - 11:39 م

ذكر تقرير إعلامي أن الملياردير الهندي موكيش أمباني، أعرب عن اهتمامه بشراء نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن صحيفة "ذا ميرور" البريطانية أن رئيس مجلس إدارة شركة " ريليانس إنداستريز" يواجه منافسة من أطراف أخرى من الشرق الأوسط، والولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن مجموعة " فينواي الرياضية " المالكة الحالية لنادي ليفربول تلقت العديد من العروض المبدئية.

ووفقا للصحيفة، التي لم تعلن عن مصادرها ، فإن مجموعة فينواي الرياضية ترغب في بيع النادي مقابل 4 مليار جنية إسترليني.

ويملك أمباني فريق مومباي إنديانز للكريكيت، وأيضا ساعد في إنشاء دوري السوبر لكرة القدم في الهند.

وتعمل مجموعة فينواي الرياضية مع مؤسسة "جولدمان ساكس" ومورجان ستانلي" لتقييم أهتمام المشتري بالنادي المنافس بالدوري الإنجليزي.

وكانت مجموعة فينواي الرياضية اشترت ليفربول مقابل 300 مليون جنيه إسترليني في 2010.

وقدر كونراد ويتشيك المحلل في شركة "جلوبال داتا"، أن ليفربول قد يجلب أكثر من 5 مليار دولار.


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