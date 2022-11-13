زعيما اليابان وكوريا الجنوبة يجريان محادثات مع تراجع التوترات بين البلدين

عقد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي يون سيك يول أول اجتماع رسمي لزعيمي البلدين خلال ثلاثة أعوام في إشارة على التقارب المتزايد بعد أعوام من العلاقات المتوترة بينهما.



والتقى كيشيدا ويون على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في بنوم بنه عاصمة كمبوديا.



وقد توترت العلاقات بين البلدين جزئيا بسبب احتلال اليابان لشبه الجزيرة حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، فضلا عن استمرار النزاع حول تعويضات زمن الحرب.



واتفق رئيس وزراء اليابان ورئيس كوريا الجنوبية على السعي للتوصل إلى حلول للمشكلات العالقة بينهما في أقرب وقت ممكن، حسبما ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية.



وكان كيشيدا ويون قد التقيا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في نهاية سبتمبر، إلا أن الجانبين أكدا أن اللقاء كان "غير رسمي".