 السلطات التونسية تحبط 6 محاولات للهجرة غير الشرعية - بوابة الشروق
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السلطات التونسية تحبط 6 محاولات للهجرة غير الشرعية

أ ش أ
نشر في: الأحد 13 نوفمبر 2022 - 7:28 م | آخر تحديث: الأحد 13 نوفمبر 2022 - 7:28 م

تمكنت السلطات التونسية، اليوم الأحد، من إحباط 6 محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية، وإنقاذ 39 مهاجرًا من الغرق.

وقال المتحدث بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني، في بيان، إنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، أحبطت الوحدات التابعة للإقليم البحري بالساحل ست محاولات لاجتياز الحدود البحرية خلسة، وتمكنت من نجدة وإنقاذ 39 مهاجرًا تونسيًا، والتحفظ على خمسة زوارق بحرية وثلاثة محركات.

وأضاف المتحدث أنه في إطار العمليات الاستباقية، تمكنت وحدات الحرس العاملة بجهات نابل وأوتيك من ضبط سبعة أشخاص، من بينهم خمسة أثناء التحضير للقيام بعمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة، وشخصان تم إلقاء القبض عليهما داخل ورشة معدة لصنع القوارب البحرية بدون رخصة.


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