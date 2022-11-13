لقطات خاصة لأهالي ضحايا أتوبيس المنصورة أمام المشرحة

عرض الإعلامي خيري رمضان، لقطات خاصة لبرنامج "حديث القاهرة"، من أمام مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، لأهالي ضحايا أتوبيس المنصورة المنتظرين لتسلم جثامين ذويهم الذين راحوا ضحية حادث الأتوبيس المنكوب.

وذكر أحد شهود العيان لمراسل برنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن عدد 3 لوادر شاركت في انتشال الأتوبيس المنكوب من المياه، مشيرًا إلى انتشال جثامين 19 من الضحايا عقب وقوع الحادث بلحظات.

وكانت قد أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية رفع قيمة التعويضات لضحايا حادث انقلاب الأتوبيس الذي سقط في ترعة المنصورية قرب قرية منشأة عبد النبي مركز أجا محافظة الدقهلية، وأسفر الحادث عن 6 حالات إصابة و20 حالة وفاة حتي الآن، وجار البحث من خلال فرق الإنقاذ عن احتمالية وجود حالات وفاة أخري إلى 100 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه.