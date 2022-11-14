منسق مبادرة المشروعات الخضراء: مصر جمعت كل وجهات النظر بقمة المناخ

قال السفير هشام بدر المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إن مصر استطاعت تجميع كل وجهات النظر المختلفة في قمة المناخ COP27، فضلًا عن وضعها ملف الخسائر والأضرار على جدول أعمال القمة.

وأضاف خلال مداخلة عبر الإنترنت مع برنامج «الحياة اليوم»، عبر شاشة «الحياة»، مساء الأحد، أن مبادرة المشروعات الخضراء ستتوسع خلال العام المقبل من 6000 مشروع لـ 60 ألف مشروع.

وأوضح أن المبادرة تسعى لعرض الـ 18 مشروعا الفائزة في قمة المناخ، مع البحث عن شركات قوية من أجل إيجاد التمويل اللازم لها.

وأشار إلى أن المبادرة أيضًا تقبل المشروعات القابلة للتنفيذ، مثل: مشروع "الخردة باب رزق" الذي درّب بالفعل نحو 22 ألف امرأة.

وكشف أنه تم الاتفاق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم وتمويل 6 مشروعات، مثل مشروع رابت، الذي يُعد وسيلة للتنقل السريع، كما تعهدت مؤسسة التمويل الدولية، وهي أحد مؤسسات البنك الدولي، بدعم بعض المشروعات.

ولفت المنسق العام إلى تبني منظمة الأغذية والزراعية للأمم المتحدة (الفاو) مشروع "سوس النخيل الأحمر"، وكذلك إعلان بنكي مصر وتنمية الصادرات تمويل بعض المشروعات.

وأوضح أن بعض المشروعات الفائزة يمكن تصديرها وتطبيقها في الدول الإفريقية والأوروبية، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا المتقدمة هي العنصر الرئيسي في تطبيق المبادرة.