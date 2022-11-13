وزيرة الموارد الأسترالية: إمدادات الغاز والفحم لليابان لن تتوقف

قالت وزيرة الموارد الأسترالية مادلين كينج، إن إمدادات الغاز والفحم لليابان لن تتوقف بسبب الإجراءات الحكومية للسيطرة على أسعار الطاقة الآخذه في الارتفاع محليا، وذلك في ظل مخاوف من أن مثل تلك الاجراءات سوف تؤدي لتقييد صادرات الطاقة من أستراليا.



وأضافت كينج في حوار مع وكالة كيودو اليابانية للأنباء قبل زيارتها إلى اليابان التي تبدأ اليوم الأحد، وتستمر حتى الخميس المقبل، أن أي تدخل من جانب الحكومة في سوق الغاز الطبيعي المسال لن يؤثر على الصادرات والعقود طويل الآجل.



وقالت كينج: "نحن مصممون وسوف نعمل على ضمان أن لا تؤثر هذه الإجراءات على إمدادات الغاز أو الفحم لليابان"، مضيفة أن أستراليا "ملتزمة بضمان استمرار هذه الصادرات".



ويذكر أن أستراليا كان تعد أول مستورد للغاز في العالم خلال عام 2021، حيث تعتمد اليابان على أستراليا في الحصول على نحو 40% من إجمالي الغاز الطبيعي المسال.



ومن المقرر أن تلتقى كينج بعدد من المسؤولين الحكوميين والاقتصاديين خلال زيارتها لليابان، من بينهم وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ياسوتوشي نيشيمورا.