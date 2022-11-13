فيوتشر: «فيتوريا أول مدير فني يأتي لمنتخب مصر بمشروع حقيقي»

يرى عبدالظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر، أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا أول مدير فني لمنتخب مصر، يأتي بمشروع حقيقي وعقد يمتد لـ 4 سنوات.
وقال عبدالظاهر السقا: "الجميع في نادي فيوتشر مستمرون في دعم الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة فيوريا، فهو أول مدير فني يأتي بمشروع وبعقد يمتد 4 سنوات."
وأضاف: "أتعجب من خلو قائمة الفراعنة من لاعبي فيوتشر، ولكنني أحترم رأي الجهاز الفني فهو يتحمل مسؤولية قراراته، وسنظل داعمين له دائمًا."
وأوضح المدير الرياضي لـ فيوتشر: "مشروع فيتوريا مازال في بدايته، لذلك هو فرصة جديدة لكل اللاعبين للدخول وسط مجموعة المنتخب، وخاصة أنه لم يستقر على القوام الرئيسي للفريق."
وأتم: "أؤيد فكرة خوض مواجهة بلجيكا بلاعبي الخبرة، لأننا سنلعب مع مستوى هو الأعلى في العالم حاليًا، وحتى لا تتعرض الوجوه الجديدة للظلم."