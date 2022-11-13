فيوتشر: «فيتوريا أول مدير فني يأتي لمنتخب مصر بمشروع حقيقي»

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يرى عبدالظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر، أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا أول مدير فني لمنتخب مصر، يأتي بمشروع حقيقي وعقد يمتد لـ 4 سنوات.

وقال عبدالظاهر السقا: "الجميع في نادي فيوتشر مستمرون في دعم الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة فيوريا، فهو أول مدير فني يأتي بمشروع وبعقد يمتد 4 سنوات."

وأضاف: "أتعجب من خلو قائمة الفراعنة من لاعبي فيوتشر، ولكنني أحترم رأي الجهاز الفني فهو يتحمل مسؤولية قراراته، وسنظل داعمين له دائمًا."

وأوضح المدير الرياضي لـ فيوتشر: "مشروع فيتوريا مازال في بدايته، لذلك هو فرصة جديدة لكل اللاعبين للدخول وسط مجموعة المنتخب، وخاصة أنه لم يستقر على القوام الرئيسي للفريق."

وأتم: "أؤيد فكرة خوض مواجهة بلجيكا بلاعبي الخبرة، لأننا سنلعب مع مستوى هو الأعلى في العالم حاليًا، وحتى لا تتعرض الوجوه الجديدة للظلم."