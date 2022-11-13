 انفجار على خط للسكك الحديدية في مدينة أودايبور الهندية - بوابة الشروق
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انفجار على خط للسكك الحديدية في مدينة أودايبور الهندية

نيودلهي - د ب أ
نشر في: الأحد 13 نوفمبر 2022 - 8:23 م | آخر تحديث: الأحد 13 نوفمبر 2022 - 8:23 م
وقع انفجار على خط للسكك الحديدية في مدينة أودايبور الهندية اليوم الأحد، قبل ساعات من مرور قطار أساروا - أودايبور السريع الذي تم افتتاحه مؤخرا.

وذكرت الشرطة أنها تحقق في جميع الاحتمالات، بما في ذلك التخريب، وفقا لوكالة برس تراست أوف إنديا الهندية.

وأشار مسؤولون إلى إن متفجرات تلغيم استخدمت في الانفجار.

وذكر المسؤول بمركز الشرطة الذى تتبعه منطقة الحادث، أنيل كومار فيشنوي: "أبلغنا السكان المحليون بالانفجار في الصباح. لقد عثرنا على بعض المتفجرات على خط السكك الحديدية وهناك جهود تُبذل لتحديد المسؤولين عنها".

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