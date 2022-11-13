إزالة كشك مخالف بحي غرب المنيا ورفع 50 طن مخلفات

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، باستمرار بذل الجهود بقطاع النظافة ورفع الإشغالات التي تعيق حركة السير، وتمثل تعديا على حرم الطريق والأرصفة المخصصة لسير المواطنين.



وصرح الدكتور محمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بأن حي غرب المدينة تمكن من إزالة كشك مخالف بحى غرب المدينة بالتنسيق مع الإشغالات، ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة لضبط حركة الشارع بالمدينة.



وفى سياق متصل واصل قسم البيئة بحي وسط وغرب المدينة أعمال النظافة اليومية برفع 50 طن من المخلفات الصلبة، والقمامة من نقاط التجمع بشوارع الحي للحفاظ على سلامة المواطنين وتوفير بيئة صحية لهم.ماهر عبد الصبور



وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، باستمرار بذل الجهود بقطاع النظافة ورفع الإشغالات التي تعيق حركة السير، وتمثل تعديا على حرم الطريق والأرصفة المخصصة لسير المواطنين.



وصرح الدكتور محمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بأن حي غرب المدينة تمكن من إزالة كشك مخالف بحى غرب المدينة بالتنسيق مع الإشغالات، ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة لضبط حركة الشارع بالمدينة.



وفى سياق متصل واصل قسم البيئة بحي وسط وغرب المدينة أعمال النظافة اليومية برفع 50 طن من المخلفات الصلبة، والقمامة من نقاط التجمع بشوارع الحي للحفاظ على سلامة المواطنين وتوفير بيئة صحية لهم.