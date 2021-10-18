 جهاز حماية المستهلك: رصد نحو 10 آلاف مخالفة في 33 ألف منشأة - بوابة الشروق
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أكثر من نصف هذه المخالفات عدم إعلان أسعار

جهاز حماية المستهلك: رصد نحو 10 آلاف مخالفة في 33 ألف منشأة

هاجر عادل
نشر في: الأحد 13 نوفمبر 2022 - 11:59 م | آخر تحديث: الإثنين 14 نوفمبر 2022 - 12:00 ص

قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم تنفيذ 435 حملة رقابية على 33 ألف منشأة على مستوى الجمهورية، رصدت نحو 9766 مخالفة، أكثر من نصفها تخص عدم إعلان الأسعار.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «حديث القاهرة» عبر قناة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن ضبط الأسعار هي مسألة عرض وطلب، مع وجود آليات لضمان حق المستهلك في الأسواق.

وأوضح أن أحد أهم هذه الآليات هو جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، المعني بضبط أي ممارسات ضد المنافسة.

والأصل في مفهوم السوق الحر هو الشفافية والتنافسية التي تكون في صالح المستهلك، وفق «حسام الدين» الذي أشار إلى أن أي خلل في المعادلة، يقود إلى استغلال يتضرر منه المستهلك، فتتدخل الجهات الرقابية.

وأكد حسام الدين أن جهاز حماية المستهلك لا ينفذ الحملات الرقابية بشكل عشوائي، لافتا إلى أن شكاوى المواطنين أحد أهم مصادر الجهاز، بجانب التحريات الخاصة، في معرفة أوضاع الأسواق.

وكشف أن هناك بعض المخالفات التي لا يتصالح بشأنها جهاز حماية المستهلك، مثل مخالفات المخابز، والمخالفات التي تخص صحة وسلامة المواطنين، مثل انتهاء صلاحية السلع.

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