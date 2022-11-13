أوكرانيا: روسيا غير ناضجة سياسيا وعقليا بما يكفي لإجراء محادثات حقيقية

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قال ميخايلو بودولياك، مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني، إن روسيا "غير ناضجة" بما يكفي لإجراء محادثات حقيقية وسحب قواتها من أوكرانيا.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم الأحد، أن بودولياك غرد عبر موقع "تويتر" قائلا: "​​الإحباط. الدعم الحربي للقوات الروسية آخذ في التناقص. بدأ يتشكل رأي عام في المجتمع: حان الوقت لإنهائها".

وأضاف بودولياك: "روسيا ما زالت غير ناضجة سياسيا وعقليا بما يكفي لإجراء مفاوضات حقيقية وسحب القوات".

ومع ذلك، سيحدث على الفور عندما تحرر القوات الأوكرانية دونيتسك أو لوجانسك، على حد قوله.

في وقت سابق، أشار بودولياك إلى أن أوكرانيا ستتحدث مع الروس بلهجة الإنذار التام الذي تمثله القوات المسلحة الأوكرانية.