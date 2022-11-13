 أوكرانيا: روسيا غير ناضجة سياسيا وعقليا بما يكفي لإجراء محادثات حقيقية - بوابة الشروق
الأحد 13 نوفمبر 2022 1:32 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟
النتـائـج تصويت

أوكرانيا: روسيا غير ناضجة سياسيا وعقليا بما يكفي لإجراء محادثات حقيقية

ميخايلو بودولياك
ميخايلو بودولياك
كييف (د ب أ)
نشر في: الأحد 13 نوفمبر 2022 - 11:56 ص | آخر تحديث: الأحد 13 نوفمبر 2022 - 11:56 ص

قال ميخايلو بودولياك، مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني، إن روسيا "غير ناضجة" بما يكفي لإجراء محادثات حقيقية وسحب قواتها من أوكرانيا.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم الأحد، أن بودولياك غرد عبر موقع "تويتر" قائلا: "​​الإحباط. الدعم الحربي للقوات الروسية آخذ في التناقص. بدأ يتشكل رأي عام في المجتمع: حان الوقت لإنهائها".

وأضاف بودولياك: "روسيا ما زالت غير ناضجة سياسيا وعقليا بما يكفي لإجراء مفاوضات حقيقية وسحب القوات".

ومع ذلك، سيحدث على الفور عندما تحرر القوات الأوكرانية دونيتسك أو لوجانسك، على حد قوله.

في وقت سابق، أشار بودولياك إلى أن أوكرانيا ستتحدث مع الروس بلهجة الإنذار التام الذي تمثله القوات المسلحة الأوكرانية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك