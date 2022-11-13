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قمة آسيان تبدأ أعمالها بدون بايدن


نشر في: الأحد 13 نوفمبر 2022 - 9:09 ص | آخر تحديث: الأحد 13 نوفمبر 2022 - 9:09 ص

انطلقت أعمال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا، بدون حضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك بعد انتظاره نصف ساعة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في قناتها على "تلغرام"، إن قمة شرق آسيا في كمبوديا بدأت بدون الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي تم انتظاره لمدة نصف ساعة.

وكتبت زاخاروفا: "بدأت قمة EAS في كمبوديا (يجب عدم الخلط بينها وبين كولومبيا) بدون بايدن. انتظرنا 30 دقيقة، ولم يأت بايدن".

وفي وقت سابق، شكر الرئيس الأمريكي جو بايدن القيادة "الكولومبية"، عن طريق الخطأ، بدلا من الكمبودية، على تنظيم قمة الآسيان.

 

وتعد قمة شرق آسيا منصة للحوار بين قادة دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حول قضايا ذات الصبغة السياسية، والتنمية، وتعزيز التعاون العملي بين الدول.


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